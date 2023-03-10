Уголовное дело после ДТП с пострадавшим мужчиной завели в Магадане Фото: УМВД Магаданской области
В Магадане завели уголовное дело против 29-летнего мужчины, который в конце прошлого года сбил 47-летнего пешехода. У пострадавшего – сильные травмы.
Авария произошла около дом №1 по улице Транспортной. Водитель был пьян. В этот момент мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него налетел автомобиль.
- В результате ДТП пешеход был получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Водитель, не имевший права управления транспортным средством, место происшествия покинул, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Автомобиль у виновника забрали и поместили на спецстоянку. Заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровья человека.
Молодой мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, то он может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Расследование дела продолжается.
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