Уголовное дело после ДТП с пострадавшим мужчиной завели в Магадане Фото: УМВД Магаданской области

В Магадане завели уголовное дело против 29-летнего мужчины, который в конце прошлого года сбил 47-летнего пешехода. У пострадавшего – сильные травмы.

Авария произошла около дом №1 по улице Транспортной. Водитель был пьян. В этот момент мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него налетел автомобиль.

- В результате ДТП пешеход был получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Водитель, не имевший права управления транспортным средством, место происшествия покинул, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Автомобиль у виновника забрали и поместили на спецстоянку. Заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровья человека.

Молодой мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, то он может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Расследование дела продолжается.

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