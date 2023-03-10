Мошенник взломал аккаунт женщины и разослал родственникам просьбу о помощи в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане полиция завела уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. С заявлением в дежурную часть обратилась 36-летняя жительница Биробиджана. Она рассказала, что кто-то взломал ее страничку в соцсети и разослал от ее имени письма друзьям и родным.

Люди получили банальные сообщения с просьбой дать денег на операцию дочери. На страничке появились «подтверждающие» документы: фото паспорта, медицинских справок, свидетельства о рождении и номер банковской карты для перевода. Женщина хотела все это удалить, но восстановить пароль не смогла. Некоторые знакомые позвонили ей и поинтересовались здоровьем дочери, прежде чем перевести деньги.

Пока идет расследование. А полиция напоминает об осторожности. Не стоит паниковать и сразу переводить деньги. Перезвоните родным и уточните, действительно ли произошла беда. Также рекомендуется защитить свой аккаунт в соцсетях всеми возможными способами.

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