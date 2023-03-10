Женщина спасла дочь от мошенников в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Очередной случай мошенничества чуть не произошел в селе Дубовое Еврейской автономной области. К счастью, женщину от преступников спасла мать.

К полицейским обратилась 27-летняя сельчанка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. По уже известной схеме он сказал, что на женщину кто-то пытается взять кредит, причем сумма внушительная – больше миллиона рублей. Сделать это пытался человек, находящийся в федеральном розыске.

- Незнакомец пояснил, что для аннулирования заявки нужно оформить кредит на эту же сумму, а затем снять деньги и перевести их на указанный счет. В ходе разговора номер телефон, с которого поступали звонки, менялся несколько раз, а «менеджер» банка говорил, что делать дальше, чтобы потом не платить чужой кредит, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Когда кредит уже был оформлен, женщине нужно было поехать в банк - за деньгами. Сделать она этого не могла – не с кем было оставить детей. Тогда мошенники даже вызвали для нее такси, чтобы детей можно было отвезти родственникам и отправиться в банк. Девушка позвонила маме, рассказала о случившемся и попросила присмотреть за внуками. Однако та ее остановила, пояснив, что дочь имеет дело с мошенниками.

Заведено уголовное дело. Ведется следствие, преступников ищет полиция.

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