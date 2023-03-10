Виртуальный концертный зал появился в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае открыли виртуальный концертный зал. Он появился в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

В ведомстве подвели итоги реализации нацпроекта «Культура» за прошлый год. Так, пять государственных музеев переоснастили техникой, три дома культуры отремонтировали, а в Комсомольске-на-Амуре на базе городского Драматического театра создан виртуальный концертный зал.

- В Николаевске-на-Амуре завершено строительство Центра культурного развития. Также за прошлый год переподготовку и повышение квалификации в ведущих вузах страны прошли 391 специалист культурной сферы, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Переоснащение прошли музеи в Амурске, Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне. Дома культуры отремонтировали в поселках Тумнин и Тулучи Ванинского района и в селе Иня Охотского района.

Всего на развитие сферы культуры в 2022 году выделено 557,17 миллиона рублей.

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