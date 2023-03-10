Парту Героя открыли в лицее Хабаровска Фото: Управление образования Хабаровска

В краевой столице продолжается акция «Парта Героя». На этот раз она появилась в Многопрофильном лицее Хабаровска. В образовательном учреждении прошло торжественное открытие. Парту Героя посвятили Владимиру Колесникову. Он смело и самоотверженно защищал Родину во время Чеченской войны, с честью выполняя свой воинский долг.

- Выпускник лицея подполковник Владимир Колесников не раз выезжал в боевые командировки для выполнения задач во время контртеррористической операции в Чеченской республике, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

У Владимира Георгиевича немало наград. Среди них – медали «За отличие в военной службе» второй и третьей степени, «За отвагу» и медали ордена первой и второй степени «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он посмертно удостоен «Ордена мужества» за отвагу, которую проявил при выполнении специального задания.

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