Благотворительный концерт для семей мобилизованных прошел в Водоканале Хабаровска Фото: Водоканал Хабаровска

Водоканал Хабаровска организовал благотворительный концерт для семей участников спецоперации. Мероприятие, которое состоялось накануне 8 марта, посетили 150 человек. Его подготовили творческие коллективы города.

Мамы, жены и сестры бойцов за чашкой чая поддержали друг друга – в нынешних условиях это так важно для всех, кто ждет возвращения родных домой. Встречу теплыми словами открыл Константин Юров, председатель Общественного Совета Отцов, директор «СКА-Нефтяник».

- Основная идея праздника состоит не только в том, чтобы показать, что женщин есть, кому поддержать, что они не одни. Нам хочется, чтобы вы отвлеклись от проблем. С помощью артистов города приглашаем вас на праздничный концерт. Надеемся, вам понравятся сюрпризы, подготовленные для вас, прекрасных женщин, которые сейчас находятся в ожидании своих мужей, отцов, братьев, сыновей с территории СВО, - сказал Константин Юров.

Организаторы поздравили прекрасную половину с праздником, подарили им цветы и пригласили сделать красивые кадры в подготовленной фотозоне. Наталья Суслова, председатель регионального «Союза матерей России» отметила, что сейчас как никогда важно проводить такие мероприятия, чтобы поднимать дух. Очень важно общаться друг с другом и поддерживать каждого, кому эта поддержка нужна.

Представители администрации не только поздравили женщин с праздником, но и узнали, какая помощь им нужна, пока мужская половина семей защищает Отечество. Все пожелания взяли на контроль.

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