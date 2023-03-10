Прокуратура пытается заставить администрацию подвозить питьевую воду жителям ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуру Облучинского района обратились жители Облучья. Из-за отсутствия спецтехники в верхней части города не всегда есть питьевая вода. Надзорный орган начал проверку. Дело дошло до суда.

- Установлено, что в нарушение закона администрация не обеспечила надлежащее водоснабжение жителей частных домов по нескольким улицам. При этом количество водоразборных колонок в верхней части города недостаточно для обеспечения населения питьевой водой. Большое количество домовладений расположено на значительном расстоянии от них. По улице Горная, а также в районе домов 27, 57, 74, 80, 89А по улице Тварковского и дома №68 по улице Пушкинская водоразборных колонок и вовсе нет, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Раньше прокуратура не раз реагировала на эти нарушения и вносила в администрацию представления. Но до сих пор ничего не сделано – у мэрии нет спецтранспорта для перевоза питьевой воды.

Поэтому прокуратура обратилась в суд. Там требования ведомства удовлетворили и обязали мэрию устранить нарушения. За исполнением решения следит прокуратура.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.