Центр патриотического воспитания открылся в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске открылся центр патриотического воспитания. Это площадка для реализации проектов и молодежных инициатив. Прийти сюда может любой желающий. В последнее время популярной стала тема СВО.

- Мы актуализируем лекции и читаем их с демонстрацией предметов, которые производят предприятия и общественники края для нужд СВО. Также показываем школьникам мемориальный уголок, посвященный погибшим в спецоперации хабаровчанам, и показываем недавно появившуюся выставку «Жены Героев», - рассказал Дмитрий Кабузенко, директор МАУ «ЦПВ».

Для проведения классных часов охватили 25 школ. Специалисты выбирают живой диалог с ребятами, чтобы они сами могли задать вопросы и получить на них ответы. Так, ученик 7 класса Тигран узнал, что информацию о спецоперации можно проверять на сайте минобороны.

Уделяют внимание на лекциях также безопасности в интернете. Детям рассказывают, как не стать жертвами мошенников и защитить свои данные в Сети, а также советуют правильно вести свои аккаунты и не выкладывать на них что попало.

Центр готов работать и по индивидуальному запросу, организовывает и спортивные мероприятия. В конце марта по плану должен пройти поэтический конкурс «Живое слово». Принять участие в нем могут все желающие. По вопросам работы центра и записи на экскурсию звоните по номеру 8 (4212) 47-53-01. Центр расположен по адресу: улица Тургенева, 65Б (под площадью «Город воинской славы»).

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