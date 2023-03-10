Вернувшегося со спецоперации мужчину наградил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Медаль Жукова получил Вячеслав Зодбоев – хабаровчанин, вернувшийся домой со спецоперации на Украине. Награду торжественно вручил Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

- Благодарю вас за мужество, проявленное при исполнении воинского долга. Такие люди, как вы - пример для всех. Мы гордимся, что наши земляки являются патриотами России и малой родины, - сказал глава Хабаровска.

Вячеслав Чингисович Зодбоев – младший сержант гвардии. Он находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации, с 24 февраля 2022 года. Спустя больше года вернулся домой живым. На СВО Вячеслав работал в Киевском направлении – оно считается самым трудным. Боец обеспечивал связь группы с командованием даже под непрерывным минометным обстрелом. Он с честью исполнил свой воинский долг и вернулся домой.

Наградой его удостоили по указу Владимира Путина за храбрость и мужество, проявленные при выполнении спецзаданий по обеспечению госбезопасности. Церемония вручения ордена прошла на заседании оперштаба по оказанию поддержки мобилизованным и их семьям.

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