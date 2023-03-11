Школьникам рассказали об аналитике в бизнесе и программной разработке в Хабаровске

Школьники попробовали сами решить задачи малого бизнеса Фото: Администрация Хабаровска

Старшеклассников школы №43 познакомили с практическим применением анализа данных в различных сферах деятельности. Региональный представитель компании «1С» Анна Изотова на практике показала, где требуются навыки бизнес-аналитика.

В ходе урока школьники попробовали решить реальные задачи в сфере разработки цифровых продуктов. Помочь им в этом смогла игра-тренажер.

Благодаря занятию школьники смогут познакомиться с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, узнать о профессиях, связанных с аналитикой данных. Это позволит сформировать у детей интерес к этой области знаний и развить навыки решения типовых задач, – отметили в городском Центре развития образования.

Напомним, «Урок цифры» - это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий, который предоставляет школьникам возможность получить знания от ведущих технологических компаний.

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