В Хабаровском крае начали обследовать дороги после зимнего сезона

Все дефекты будут устранены с приходом тепла
Фото: Правительство Хабаровского края
Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края совместно с КГКУ «Хабаровскуправтодор» приступили к обследованию дорог, которые были отремонтированы в прошлом году.
В ходе проверки были выявлены дефекты деформационных швов на мосту через реку Хадя автодороги «Советская Гавань – Ванино». Этот мост был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и сдан в эксплуатацию в середине октября 2022 года. Отмечается, что объект находится на гарантии. С наступлением устойчивых положительных температур подрядная организация выполнит работы по их устранению.
В Хабаровскуправтодор также пояснили, что дефекты не влияют на безопасную эксплуатацию мостового сооружения.
В 2023 году в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 35 аварийных мостов. Всего будет приведено в порядок почти более 900 погонных метров мостовых сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено более 940 миллионов рублей.
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