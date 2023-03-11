Женщинам в Хабаровском крае доступны три вида материнского капитала в 2023 году

При рождении ребенка положены выплаты материнского капитала Фото: Анастасия ОСИПОВА

В 2023 году семьи в Хабаровском крае, которые ждут детей, смогут рассчитывать на три вида материнского капитала. Они зависят от того, сколько детей в семье. Часть средств выплатит Социальный фонд России, а другую – краевое министерство социальной защиты.

- При рождении первого ребенка выплачивается федеральный материнский капитал. Базовая сумма с 2020 года составляет 586 946,72 рублей. Если ребенок рожден или усыновлен с 2007 по 2019 годы, то сумма будет 586 946,72 рублей. При рождении второго ребенка в случае, если на первого маткапитал не получен, заплатят 775628,25 рублей. А когда получен, то предложат доплату на второго ребенка в 188681,53 рублей, - рассказал Александр Дорофеев, министр соцзащиты края.

За третьего ребенка в Хабаровском крае положен региональный материнский капитал, который установлен с 2011 года. На детей, рожденных до 2019 года, краевое министерство выплатит 238259,17 рублей. А с 2019 года - 297823,97 рублей.

- Этот вид выплаты можно будет использовать на улучшение жилищных условий, обучение и лечение родителей и детей, подключение жилья к инженерным сетям и газификацию.

При рождении второго ребенка с 2019 года власти выдают также региональный материнский капитал. На детей, рожденных с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года, - это 207943,23 рублей. А для появившихся на свет с 1 февраля 2023 года - 232688,48 рублей. Пустить их можно тоже на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, включая оплату детского сада, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 2021 года по решению губернатора Михаила Дегтярева была внедрена дополнительная мера поддержки семей. При появлении у родителей тройни им из казны региона полагается выплата в 7 миллионов рублей. Средства можно использовать только на приобретение жилья.

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