Губернатор Михаил Дегтярев провел встречу с новым начальником УМВД России по Хабаровскому краю

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и начальник УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Шабашов Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Глава региона Михаил Дегтярев провел первую рабочую встречу с новым начальником управления МВД России по Хабаровскому краю Андреем Шабашовым. Он был официально представлен личному составу ведомства министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.

Стороны совместно решают задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, реализуют мероприятия профильной краевой госпрограммы. Отмечается, что до 2024 года ее финансирование составляет около 900 миллионов рублей. Финансирование программных мероприятий с 2022 года было увеличено с 60 до 135 миллионов рублей.

Также в Хабаровском крае развивается и движение добровольных народных дружин. В них задействовано почти 1500 человек, неравнодушных к состоянию общественного порядка. Поэтому широко распространена практика ежегодного поощрения не только народных дружинников, но и сотрудников полиции, тесно взаимодействующих с этими общественными формированиями.

Одним из результатов сотрудничества правительства Хабаровского края с УМВД России, в частности с управлением ГИБДД, стало снижение смертности на дорогах региона на 10 процентов.

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