«Eмные» счетчики электроэнергии устанавливают в домах Хабаровского края

Приборы автоматически передают показания управляющей компании Фото: Татьяна Пестерева

На новые системы учета переходят многоквартирные дома Хабаровского края. Сейчас жители 31 дома могут оценить их преимущество. Заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков проверил дома, где работают уже установленные приборы «ФОБОС», и те, где сейчас идет процесс их монтажа.

«Умные» счетчики позволяют снизить плату за электроэнергию, а также повысить уровень безопасности дома. Также они автоматически подают показания для начисления квартплаты.

Как отметил заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков, процесс снятия и передачи данных происходит одномоментно со всех приборов учета, установленных в доме. Именно эта особенность считывания данных позволяет разграничить потребление каждой квартиры и общедомовые нужды. Таким образом потребление на ОДН падает в среднем на 90% после установки ФОБОСов. В ближайшее время их установят еще в 4 МКД.

Все основные детали прибора учета «ФОБОС» производятся в России. Это касается и электронного чипа, на котором построена работа всего устройства, он разрабатывается также российской компанией.

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