Фальсифицированные рыбные консервы выявили в Хабаровском крае

Фальсификат пытаются отправить обратно производителю Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области выявили факт реализации фальсифицированных рыбных консервов из Крыма на территории региона. Партия фальсификата поступило в одно из социальных учреждений Николаевска-на-Амуре.

При экспертизе выяснилось, что для изготовления данной продукции использовалась рыба более дешевого вида. Данный факт был задокументирован и указан в технических условиях предприятия ООО «Фортуна Крым».

Центр стандартизации и метрологии ФБУ «Ростест-Москва» аннулировал изменения технических условий и направил информацию об этом в управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области 1 марта 2023 года.

Отмечается, что фальсифицированные рыбные консервы не использовались для питания подопечными соцучреждения. В настоящее время его администрация при поддержке территориального управления продолжает переговоры с поставщиком данной продукции о ее возврате.

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