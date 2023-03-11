Пожарным удалось спасти женщину из горящего дома в ЕАО

Свеча могла послужить причиной пожара Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Возгорание на улице Заречной в Облучье произошло в районе 12 ночи. Неравнодушный очевидец увидел, что горит жилой дом и сразу позвонил в пожарную охрану.

На место оперативно выехали расчеты пожарной-спасательной части в составе семи человек и двух единиц техники. К моменту прибытия одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем. Хозяйка жилья в момент возгорания находилась внутри и сумела самостоятельно покинуть дом. Огнеборцы обнаружили ее на улице у входной двери. Ей на месте оказали первую помощь, а позже передали подоспевшим медикам.

В ходе пожара дом сгорел полностью. Внутри строения больше никого не было.

Место происшествия начали осматривать сотрудники отдела надзором деятельности и профилактической работы по Облученскому району. Они установили, что причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации источника освещения с отрытым огнем - дом освещался с помощью свечи.

Сейчас устанавливается ущерб, нанесенный пламенем, а также проводится дальнейшая проверка.

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