Осадков в Хабаровске не ожидается Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Обещанный 11 марта снежный циклон отступил от Хабаровска и отправился дальше по краю. Днем в столице региона столбики термометров покажут от -1 до +1 градусов. Ночные температуры опустятся от -5 до -7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 11 метров в секунду.

На юге края ожидается небольшой снег с дождем. В течение дня температура поднимется до +3 градусов, в то время, как ночью похолодает от -7 до -12.

Центральные районы также может накрыть снегом, кроме Верхнебуреинского, Комсомольского и Амурского. Ночью ожидаются перепады температур от -7 до -20 градусов. В дневное время от -10 до +3 градусов. Ветер различных направлений от 4 до 14 метров в секунду.

В Северных районах без существенных осадков. Исключение составляют Аяно-Майский и Охотский - местами может пройти сильный снег. Днем столбики термометров поднимутся до нуля. Температура ночью от -8 до -17 градусов. Вдоль побережья порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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