Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае

Мужчину нашли под завалами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что силы краевой пожарной охраны ликвидируют пожар в частном доме в населённом пункте Даппы Комсомольского района.

В огне находился одноэтажный двухквартирный деревянный дом. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации пожара. Полностью ликвидировать пожар удалось только в 13:45.

В результате пожара одна квартира сгорела полностью, над другой произошло обрушение крыши. При разборе конструкций обнаружены останки человека, предположительно хозяина квартиры. К тушению привлекалось три единицы техники и семь человек личного состава.

Сотрудники Госпожнадзора МЧС России и Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.

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