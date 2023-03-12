Начинающие артисты училища имени Щепкина приедут в Хабаровск с гастролями Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск в мае этого года приедут начинающие артисты высшего театрального училища имени М.С. Щепкина из Москвы. Они покажут постановку по мотивам В.М. Шукшина под названием «Живут такие люди». Мероприятие пройдет в рамках программы федерального значения «Большие гастроли». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Постановка стала дипломной работой начинающих артистов Мастерской Юрия Соломина и собрала в себе несколько рассказов. В их числе «Срезал», «Обида», «Владимир Семеныч из мягкой секции» и многое другое. Постановки покажут 13 и 14 мая. Билеты уже продаются. Доступны они также по «Пушкинской карте».

По словам министра культуры края Юрия Ермошкина, кроме московских начинающих артистов щепкинского училища в регион приедет также коллектив государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», и артисты бурятского цирка. Программа ансамбля называется «Любовь к родной земле». Они приедут в конце марта.

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