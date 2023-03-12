Спасли квартиру: в Комсомольске-на-Амуре пожарные не дали огню перебраться с балкона в дом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Комсомольские пожарные спасли от выгорания квартиру в доме, не дав огню перебраться с балкона. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера накануне вечером, около 20:15. Пожарным сообщили, что с балкона многоэтажного дома идет дым. ЧП зафиксировано на бульваре Юности.

- Незамедлительно прибывшие пожарные расчеты установили, что возгорание произошло на балконе квартиры на 9 этаже. Звенья газодымозащитной службы оперативно нашли очаг и потушили пламя. В 20:37 была дана полная ликвидация пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по хабаровскому краю.

В итоге на балконе полностью выгорели деревянные полы, однако благодаря тому, что пожарные быстро приехали и оперативно справились с огнем, пламя не перебросилось в жилую часть квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал, а причину пожара установят сотрудники госпожнадзора.

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