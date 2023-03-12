Сразу две смерти: спасатели нашли погибших людей на месте пожара в Хабаровском крае Фото: Оксана ЗУЙКО

Сразу два бездыханных тела обнаружили спасатели, когда приехали тушить пожар в селе Павленково в Хабаровском крае. Происшествие случилось 10 марта, около 15:38. На пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре и бригады отправились на вызов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожар случился в двухквартирном жилом доме.

- По информации дежурно-диспетчерской службы района, произошло возгорание в одной из квартир. Первое прибывшее подразделение установило, что горят домашние вещи. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации огня, - рассказали в ведомстве.

На месте сразу организовали звено газодымозащитной службы. В доме обнаружили два тела без признаков жизни. Люди погибли. Огонь уже охватил почти 90 квадратных метров дома. К четырем часам его смогли локализовать. К счастью, дальше огонь не распространился, потушили пламя уже к 18:35. Специалисты будут разбираться, из-за чего произошло возгорание.

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