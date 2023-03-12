Следователи начали проверку после гибели мужчины в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольском районе следователи начали проверку после гибели мужчины в пожаре в селе Даппы. ЧП случилось накануне, 11 марта в частном доме, который располагался на улице Пушкинской. Бездыханное тело нашли пожарные, когда приехали тушить огонь. Предварительно, поджар мог случиться из-за электронагревательного оборудования.

- Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ, - сообщили ведомстве.

На место происшествия приехали следователи и начали осмотр, допрос свидетелей. По делу назначены необходимые экспертизы. Специалисты будут выяснять, что стало причиной произошедшего и устанавливать обстоятельства.

Этот пожар не единственный, произошедший за последние дни в Комсомольском районе. Вечером того же дня пожарные спасли от пожара квартиру в жилом доме, не дав пламени распространиться внутрь с балкона. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.