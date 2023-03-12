Ледовая переправа через Амур закрылась в Хабаровске из-за потепления Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С 11 марта техническая ледовая переправа через реку Амур закрылась в городе Хабаровске из-за устоявшихся плюсовых температур. Дорога проходила от правого берега реки до одного из объектов «Водоканала». Выход на ледовую переправу строго запрещен, здесь больше не проверяют его толщину. На месте убрали все знаки.

Потепление стало причиной прекращения работы еще одно переправы, уже в Амурской районе, которая соединяла город Амурск и село Вознесенское. Переправа здесь имела социальное значение, она позволяла добираться по речке из Амурска в село.

- Обслуживающая организация согласно установленным требованиям обеспечивает мероприятия по установке заграждений в местах выезда на лед, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На 12 марте на учете остались 34 ледовые переправы. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности на льду.

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