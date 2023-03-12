Люди с ограниченными возможностями посещают культурные мероприятия в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае особое внимание уделяется развитию инклюзивного направления. Для людей, в том числе детей и подростков, с ограниченными возможностями здоровья проводят культурные досуговые мероприятия. Работают специализированные учреждения - библиотеки для слепых в Комсомольске и Хабаровске, а также комнаты для слабослышащих.

- Развитие инклюзивного направления - одна из приоритетных задач для нас. Мы создаем условия полезного и комфортного досуга для всех категорий граждан. Так, специальное оборудование позволяет сделать мероприятия доступнее для слепых и слабовидящих людей, - сказал Юрий Ермошкин, глава минкульта края.

В детской библиотеке имени Н.Д Наволочкина сделали сенсорную комнату, где можно развивать тактильные ощущения и зрительно-моторную координацию. Тут также имеется сказкотерапия. Для тех, кто плохо слышит, работает акустический зал.

Чтобы люди с особенными потребностями могли посещать театр, в музкомедии есть тифлокоментатор. С его участием здесь уже показывали «Шерше ля фам!». Тифлокоментатор описывал, что происходит на сцене.

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