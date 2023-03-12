Снежный апокалипсис: на Хабаровский край надвигается мощный циклон Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Не успели жители Хабаровского края отдохнуть от недавнего снежного циклона, как синоптики обрадовали новыми данными. На регион движется еще один циклон, на этот раз он по большей части заденет центральные, северные и южные районы края. В Хабаровске же будет идти снег, а температура понизится до -3 градусов днем.

- 13 марта опасные метеорологические явления прогнозируются в Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, им. Лазо МР, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На юге края сильный снег, а также налипание снега. Днем до -12 градусов. Ветер сильный, до 20 метров в секунду. Центральные районы ощутят циклон больше всего, здесь очень сильный снег и налипание. Ветер будет дуть с такой же скоростью, как и на юге. температура воздуха днем до +5 градусов.

На севере края сильный снег, и холоднее, чем в остальных частях региона – до -10 градусов днем, и тоже ветрено. Жителям региона стоит быть аккуратнее на проезжей части и соблюдать скоростной режим во время непогоды.

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