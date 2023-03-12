Пропавшую 18-летнюю девушку нашли в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске благополучно разрешилась ситуация с пропавшей два дня назад 18-летней девушкой. Хабаровчанку нашли, она жива и с ней все в порядке. Ориентировку на поиск исчезнувшей размещал поисковый отряд «Лига Спас».

Между тем, поиски 15-летнего парня все еще не завершены. Подростка так и не нашли. Мальчика в последний раз видели в районе улицы Маяковского в Хабаровске, пропал он в тот же день, что и девушка, 10 марта. На парне были черные брюки и черная куртка.

Также до сих пор не нашли еще пятерых людей в Хабаровском крае и ЕАО, которые пропали в феврале этого года. Среди них рыбаки, чью машину обнаружили на дне водоема. Двое мужчин уехали на зимнюю рыбалку и перестали выходить на связь. После их пропажи были организованы масштабные поиски. К сожалению, никаких вестей о самих мужчинах до сих пор нет.

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