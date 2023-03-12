К следующей зиме на Хехцире под Хабаровском запустят две трассы

К зиме на Хехцире под Хабаровском запустят две трассы Фото: Администрация Хабаровска

На строящемся горнолыжном комплексе «Хехцир» продолжаются работы. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, специалисты уже заканчивают монтаж металлоконструкций, установку станций для канатной дороги. После этих работ на месте начнется протяжка самого каната.

Помимо этого, планируется сделать счищалку для каната, а затем провести пуско-наладочные работы. Планируется, что к следующей зиме здесь уже запустят две трассы, протяженностью полтора километра. Также будет запущен подъемник и заработает система оснежения.

Жители Хабаровска с нетерпением ждут, когда горнолыжный комплекс наконец заработает. Мест, где покататься на лыжах рядом с городом не много, а месторасположение этой базы хабаровчане считают удобным и оптимальным. Пока жители города ездят в основном на базу "Снеговик".

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