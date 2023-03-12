В Хабаровске запускают проект для летних лагерей «Город счастливого детства»
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровске планируют сделать детский отдых в лагерях более разнообразным. Для этого в городе развивают проект «Город счастливого детства». Он предполагает единую тематику летней кампании. В программе примут участие все образовательные учреждения, которые организовывают летний отдых.
- В рамках проекта разработано восемь тематических направлений: историко-культурное, гражданско-патриотическое, экологическое, духовно-нравственное, научно-техническое, спортивное, эстетическое и волонтерское, - говорит Ксения Братанова, главный специалист отдела городского управления образования.
Целью проекта является предоставление детям выбора направления отдыха. Все организации будут сами выбирать по несколько направлений. Спортсмены будут встречаться с ведущими командами города, экологи – ходить в парки, зоосад, изучать природу. В этом году проект запустят впервые. Раньше такого в Хабаровске не было.
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