Трехлетний ребенок пострадал в автоаварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 12 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал маленький ребенок. По данным Госавтоинспекции, ребенок 2019 года рождения, соответственно, ему не больше трех-четырех лет. Также в этом ДТП пострадала женщина 1988 года рождения.

Авария случилась на улице Краснореченской, при повороте на Артемовскую. Водитель Тойоту Crown хотел повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся со «встречкой» - Nissan Note. Ниссан из-за столкновения полетел в сторону и столкнулся с Toyota Pradо.

Трехлетний ребенок пострадал в автоаварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Получившие травмы женщина и ребенок были пассажирами Nissan Note. Сотрудники госавтоинспекции призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. При повороте налево на зеленый сигнал светофора необходимо пропустить движущиеся навстречу машины.

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