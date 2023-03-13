Итоги отопительного сезона 2022-2023 подводят в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о том, как прошел отопительный сезон 2022-2023 года. По словам главы региона, особых проблем в этот период не возникло.

- Хочу поблагодарить за работу энергетиков и коммунальщиков. Зимой случались аварии, но этого никак не избежать. Несмотря на это, время ремонта сократилось на пять часов, - сказал Михаил Дегтярев.

Избежать масштабных аварий помогла тщательная подготовка к отопительному сезону. Масштабная кампания началась еще весной 2022 года. Было заменено оборудование в семи котельных края, построено семь новых модульных электростанций вместо деревянных. До начала зимы было заменено больше 60 километров тепломагистрали и восстановлено 350 километров линий электропередачи.

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