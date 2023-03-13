Природоохранная прокуратура начала проверку по факту перекрытия реки Анюй в Хабаровском крае

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту перекрытия реки Анюй Фото: Борис КОКУРИН

На днях в Сети появилась информация о перекрытии реки Анюй выше места слияния с рекой Заур в районе имени Лазо. По сообщениям, проток водной артерии был закидан бревнами и засыпан грунтом. Судя по шире насыпи, здесь планировался проезд для транспорта.

- По поручению Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ организована проверка по факту перекрытия реки Анюй в районе имени Лазо Хабаровского края, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Перекрытие реки может стать причиной снижения нереста рыбы. Если информация, распространяемая по Сети, подтвердится, виновные лица будут привлечены к ответственности.

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