Умер заслуженный артист РСФСР и Хабаровского края Виктор Пушкин Фото: драмтеатр Комсомольска

Утром 12 марта стало известно о смерти Виктора Ивановича Пушкина - заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Хабаровского края. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Печальным известием поделились сотрудники драматического театра Комсомольска-на-Амуре.

- Театральный мир Хабаровского края, Комсомольска понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни любимый артист, душевный человек, яркая творческая личность. Больше 48 лет Виктор Иванович служил театральному искусству. Работал в Мичуринском городском драмтеатре, Амурском и Рязанском областных театрах драмы, - рассказали о коллеге в комсомольском драмтеатре.

В 1974-м Виктор Пушкин окончил Астраханское культурно-просветительное училище. Он 43 года выступал на сцене театра в Городе юности. Его запомнили как профессионального артиста с яркой индивидуальностью, большим потенциалом и непередаваемым обаянием. В его репертуаре больше 120 ролей.

С 1996 по 2010 год Виктор Иванович был директором театра. Он был наставником и другом молодым артистам, помогая им адаптироваться в коллективе и вести себя на сцене, глубже чувствовать зрителя. При поддержке Виктора Ивановича в 2005 году в театре была создана детская студия, многие выпускники которой связали свою профессиональную жизнь со сценой.

В 1991 году Виктору Пушкину было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 2019-м - «Народный артист Хабаровского края». Он не раз поощрялся наградами минкультуры Хабаровского края и администрации Комсомольска.

Прощание с Виктором Ивановичем состоится 14 марта на большой сцене драмтеатра. Начало церемонии запланировано на 12:00. Она продлится час.

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