Проезд по федеральным дорогам запретили из-за снегопада в Хабаровском крае

Трассу «Уссури» и дорогу на Ванино закрыли из-за снегопада в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Начиная с 12 марта, на большей части территории Хабаровского края не прекращается снегопад. Осадков выпало так много, что машинам сложно проехать даже по расчищенным городским дорогам. Снегоуборочная техника не справляется с нагрузкой. Куда хуже ситуация с междугородними трассами. Из-за снежного циклона в регионе пришлось закрыть две дороги.

- Запрещен проезд для грузового транспорта и пассажирских автобусов на федеральных дорогах А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток (с 12 по 240 километр) и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водителей призывают соблюдать внимательность и осторожность на дорогах, а в случае опасности или ЧП звонить в спасательную службу по номеру «112».

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