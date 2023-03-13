Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В регионе проходит ежегодная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечь население к борьбе с незаконным оборотом наркотиков, помочь больным справиться с зависимостью и ее последствиями. В рамках акции оказывается помощь и консультация по вопросам лечения и реабилитации. В Хабаровском крае 13 марта стартовал второй этап акции, который продлится до 24 числа. В этот период будут работать номера телефонов доверия:

- горячая линия краевого минздрава по вопросам лечения и реабилитации - 8 (4212) 35-80-02, 42-62-03 (с 9:00 до 17:00);

- телефон доверия Центра психотерапии по вопросам круглосуточной психологической помощи - 8 (4212) 30-71-71;

- круглосуточный детский телефон доверия - 8 800-2000-122.

Сообщить о местах торговли наркотиками или о лицах, причастных к обороту запрещенных веществ, можно по телефону краевого УМВД России - 8 (4212) 387-387, 128.

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