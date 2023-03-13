Горячую воду в домах Хабаровска отключат из-за долгов 13-17 марта
Фото: Администрация Хабаровска
С 13 по 17 марта энергетики отключат горячую воду в десятках домов краевой столицы. Причиной этому стали большие долги по коммуналке, которые не оплачивались несколько месяцев. Сотрудники Хабаровскэнергосбыта вместе с управляющими компаниями отключат горячее водоснабжение (ГВС) в квартирах и домах Центрального района:
- Тургенева, 34-78;
- Уссурийский бульвар, 4, 16, 20 и 58;
- Гоголя, 5-43;
- Ким Ю Чена, 1-79;
- Дикопольцева, 6-76.
В Кировском районе ГВС отключат в доме №15 на Казачьей горе.
Адреса отключений горячей воды в Краснофлотском районе:
- Авроры, 4, 6, 14, 14 А, 10, 11, 15, 19, 21, 23;
- Адмиральская, 4 А, 8 А, 9, 23, 25;
- Бондаря, 1, 3, 5, 7, 9, 9А;
- Тихоокеанская, 170-200.
В Индустриальном районе подачу горячей воды ограничат в домах:
- Флегонтова, 2, 4;
- Зареченская, 3, 5, 9;
- Фурманова, 2 А, 6, 8, 8 А, 9, 21, 35.
Хабаровчан призывают вовремя оплачивать счета по коммуналке. Узнать о задолженности и способах ее погашения можно по номеру информационного центра ПАО «ДЭК» 75-98-00 или контакт-центра 8 800-234-77-77.
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