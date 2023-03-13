Горячую воду в домах Хабаровска отключат из-за долгов 13-17 марта Фото: Администрация Хабаровска

С 13 по 17 марта энергетики отключат горячую воду в десятках домов краевой столицы. Причиной этому стали большие долги по коммуналке, которые не оплачивались несколько месяцев. Сотрудники Хабаровскэнергосбыта вместе с управляющими компаниями отключат горячее водоснабжение (ГВС) в квартирах и домах Центрального района:

- Тургенева, 34-78;

- Уссурийский бульвар, 4, 16, 20 и 58;

- Гоголя, 5-43;

- Ким Ю Чена, 1-79;

- Дикопольцева, 6-76.

В Кировском районе ГВС отключат в доме №15 на Казачьей горе.

Адреса отключений горячей воды в Краснофлотском районе:

- Авроры, 4, 6, 14, 14 А, 10, 11, 15, 19, 21, 23;

- Адмиральская, 4 А, 8 А, 9, 23, 25;

- Бондаря, 1, 3, 5, 7, 9, 9А;

- Тихоокеанская, 170-200.

В Индустриальном районе подачу горячей воды ограничат в домах:

- Флегонтова, 2, 4;

- Зареченская, 3, 5, 9;

- Фурманова, 2 А, 6, 8, 8 А, 9, 21, 35.

Хабаровчан призывают вовремя оплачивать счета по коммуналке. Узнать о задолженности и способах ее погашения можно по номеру информационного центра ПАО «ДЭК» 75-98-00 или контакт-центра 8 800-234-77-77.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.