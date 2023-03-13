Названы 20 дефицитных медицинских специальностей в Хабаровском крае

Назван список дефицитных медицинских специальностей в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты службы исследований hh.ru назвали список самых дефицитных специальностей медиков в Хабаровске. В топ-20 вошли как малоизвестные направления медицины, так и те, которые, казалось бы, точно не должны испытывать нехватку кадров.

Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили гериатры и геронтологи. Первые - это специалисты, которые занимаются лечением заболеваний у пожилых людей, таких как болезнь Альцгеймера. Работа геронтологов направлена на информационно-образовательное сопровождение людей пожилого возраста. Количество таких специалистов в Хабаровске настолько мало, что на 10 предложений о работе едва находится один кандидат.

Второе место делят между собой сразу девять специалистов - аллерголог, иммунолог, неонатолог, отоларинголог, фтизиатр, офтальмолог, ревматолог, невролог и инфекционист. На 10 вакансий в этих областях приходится только два резюме. На третьем месте с результатом три кандидата на 10 предложений о работе врачи по специальностям трансфузиолог, педиатр, онколог, пульмонолог, анестезиолог, реаниматолог, врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) и травматолог.

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