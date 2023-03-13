Убил при свидетелях: мужчина дважды ударил знакомого ножом в грудь в Хабаровском крае

Мужчина в суде ответит за смерть знакомого в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве в селе Оренбургское, которое произошло в марте 2022-го. Год назад компания знакомых собралась дома у одного из мужчин. Они выпивали, обсуждали разные темы и просто отдыхали. В какой-то момент между двумя товарищами вспыхнул спор. Один из них схватил нож и два раза ударил оппонента в грудь.

- От полученных травм 40-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство». Собранные материалы расследования вместе с обвинительным заключением уже переданы в Бикинский районный суд. За преступление мужчине может грозить от шести до 15 лет лишения свободы.

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