Парк сельхозтехники пополнился 24 машинами в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовала подготовка к посевной кампании. Сельхозмашины готовят к весенним полевым работам. В 2023 году в планах использовать 860 единиц техники: тракторов, плугов, сеялок и культиваторов, навесного и прицепного оборудования. Готовность парка составляет 77 процентов. Аграрии региона покупают новую технику, в том числе на условиях лизинга. С начала года закуплено уже 24 машины.

- Полевые работы в этом году планируется развернуть на площади более чем 60 тысяч гектаров. Это будет невозможно без нового современного оборудования. У нас в приоритете - обновление машинно-тракторного парка с помощью господдержки, - сказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Региональное министерство сельского хозяйства возместит аграриям до 50 процентов расходов на покупку новой техники до начала сезона. Главное условие - машины должны быть сделаны на территории государств, входящих в состав Евразийского экономического союза.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.