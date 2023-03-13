8,5 тысячи школьников Хабаровского края научились плавать благодаря президентской программе

8,5 тысячи школьников научились плавать благодаря президентской программе Фото: минспорта Хабаровского края

Школьники Хабаровского края осваивают навыки плавания в рамках президентской программы «Плавание для всех». За 2022 год тренировки закончили 8,5 тысячи ребят, которых обучали 29 высококвалифицированных спортивных инструкторов. Благодаря программе заинтересованность детей спортом и здоровым образом жизни увеличивается. Чтобы справиться с потоком желающих пройти обучение, в прошлом году в Амурском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском и Николаевском районах были дополнительно приняты на работу еще пять инструкторов.

- Цель проекта - научить как можно больше школьников плавать, уменьшив число несчастных случаев на воде. Ребята охотно учатся, преодолевают страхи и осваивают жизненно необходимый навык. Хоть многие и не связывают дальнейшую жизнь со спортивной карьерой, но умение плавать останется с ними навсегда, - сказал Олег Пискунов, глава физкультурно-оздоровительного комплекса «Ореховая сопка».

Хабаровский край вошел в тройку лучших регионов по итогам конкурса лучших практик по реализации программы «Плавание для всех». Регион занял второе место в общем рейтинге. В 2023-м работа в рамках программы «Плавание для всех» продолжится.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.