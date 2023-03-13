Автобус съехал в кювет на остановке «Кинотеатр Хабаровск» Фото: @dps_hab Фото: Социальные сети

Из-за снегопада, начавшегося еще 12 марта, дороги Хабаровска сковал гололед. В понедельник город погрузился в пробки. Несмотря на то, что средняя скорость движения машин составляла едва ли 20 километров в час, аварий избежать не удалось. На остановке «Кинотеатр Хабаровск» водитель пассажирского автобуса №35 не справился с управлением при заезде в остановочный карман. Машину повело в сторону на скользкой дороге, и она съехала в кювет, врезавшись в дерево.

- К счастью, пострадавших в этом ДТП не было, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Позже стало известно, что еще одна авария произошла на Волочаевской. Там столкнулись автобусы маршрутов №89 и №25.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.