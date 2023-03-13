«Мою машину угнали»: мужчина выдумал преступление, чтобы избежать наказания в Хабаровске

Мужчину оштрафовали за обман полиции в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2022 года 32-летний житель села Дружба приехал в краевую столицу. Он находился за рулем своей машины, но на тот момент у него не было при себе ни прав, ни документов на авто. Мужчина нарушил правила дорожного движения, и чтобы избежать проблем с законом, ему пришлось «соображать на ходу». Он быстро припарковал авто и сбежал с места происшествия.

Мужчина написал заявление в полицию об угоне машины. Так он пытался отвести от себя подозрения, но у него ничего не вышло. Правоохранители провели проверку, которая не подтвердила слова заявителя.

- Было заведено дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. После сбора доказательств материалы передали в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей из максимально возможных 120 тысяч.

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