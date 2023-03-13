Для движения большегрузов вводятся ограничения в ЕАО Фото: правительство ЕАО
В Еврейской автономной области через месяц введут ограничения для движения крупногабаритного транспорта. Сезонные запреты в регионе вступят в силу с 15 апреля, сообщает правительство ЕАО.
Так, с 15 апреля по 14 мая по региональным дорогам общего пользования смогут ездить автомобили весом не тяжелее пяти тонн. С 15 июля по 15 августа вводится запрет на движение для всех большегрузов, но при условии, что температура воздуха не будет превышать 32 градуса.
В ведомстве уточнили, что проехать по областным дорогам можно, только если есть специальное разрешение. Такой документ выдают в «Центре мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства». Контролировать соблюдение ограничений будут работники Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Еврейской автономной области.
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