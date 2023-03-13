Прорыв трубопровода произошел в Биробиджане 13 марта Фото: @SemenovMaksim Фото: Социальные сети

В Биробиджане произошла авария на трубопроводе, из-за которой целый микрорайон остался без холодной воды. Утечку обнаружили по улице Лазо.

- На место уже выехала аварийная бригада «Облэнергоремонт плюс». Специалисты ищут место порыва. Как только он будет найден и начнутся ремонтные работы, без холодной воды останутся жители микрорайона Биробиджан-2, - сказал Максим Семенов, мэр города.

Жителей областного центра предупредили, что авария может повлиять на качество водоснабжения во всем городе. Из-за прорыва в трубах упало давление, поэтому напор воды может ослабнуть. Биробиджанцам рекомендуют сделать запасы питьевой воды. Об аварийных ситуациях нужно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам телефона 2-38-19, 4-10-10.

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