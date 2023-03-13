Пункт социального консультирования откроется в Хабаровске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В хабаровском Клинико-диагностическом центре откроется пункт социального консультирования. Благодаря ему пациенты смогут пообщаться с профильными специалистами и узнать, на какие социальные меры и услуги они могут рассчитывать.

- Договор о взаимодействии заключили КДЦ, Центр социальной поддержки и Центр социального обслуживания Хабаровска. Это новое направление для медицинских учреждений города. Если работа будет эффективной, то подобную практику обязательно внедрят в других клиниках города. Речь идет об индивидуальных консультациях, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Специалисты центра расскажут жителям краевой столицы о положенных им услугах. В частности, это реабилитация и бытовая помощь на дому. Кроме того, хабаровчане могут рассчитывать на правовую помощь - оформление документов на получение выплат, пособий, льгот или субсидий.

Для работы с пациентами выделен отдельный кабинет, у которого будет отдельный график работы. Первый прием пройдет уже 15 марта с 10:00 до 12:00.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.