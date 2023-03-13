Снежный циклон обрушится на Хабаровский край с новой силой 14 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Хабаровске 14 марта. Жителям краевой столицы придется потерпеть новые капризы снежного циклона. Осадки прогнозируют в ночь с 13 на 14 число, а вот днем им на смену придет порывистый ветер. Его скорость местами будет доходить до 15-18 метров в секунду. Ночью температура упадет от -8 до -10, а днем будет от -4 до -2 градусов.

Погода в южных районах Хабаровского края 14 марта также будет изменчивой. Ночные морозы до -13 днем сменятся плюсовыми температурами до +2 градусов. Местами пройдет небольшой снег, а скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

В центре региона будет снежно весь день. Ночью осадки будут сильными, периодически сменяясь метелью. Днем их интенсивность снизится. Ветер будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду с порывами до 20 метров. Ночью столбик термометра покажет от -2 до -13, днем - от -7 до +2 градусов.

На севере Хабаровского края во вторник ожидаются сильные осадки и налипание мокрого снега. Сила ветра будет доходить до 20, а по побережью до 25 метров в секунду. Ночью температура опустится до -13, а днем будет от -6 до +3 градусов.

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