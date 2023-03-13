За вылов более 100 рыбин лосося осудят браконьеров в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Николаевском районе Хабаровского края приговор суда выслушают мужчины 55 и 42 лет. В сентябре 2021 года во время осенней путины они наловили красной рыбы на 1,5 миллиона рублей.

Рыбачили мужчины на реке Чомэ. Улов оказался внушительным - 16 самцов и 101 самка кеты. Из этого количества браконьерам удалось заготовить около 37 килограммов красной икры.

- У мужчин не было разрешительных документов. Они знали, что рыбалка и любая добыча лосося запрещена. Для браконьерской ловли подельники использовали палки с крюками и палки для оглушения рыбы. Для удобства перевозки рыбу они цепляли на веревки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Общий ущерб, нанесенный рыбалкой, превысил 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Там мужчинам вынесут приговор. На их автомобили и счета наложили арест. Полицейские и сотрудники погрануправления ФСБ изъяли рыбу с икрой и поместили на ответственное хранение.

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