«Похитителя интернета» наказали в Хабаровске

Мужчину осудили за кражу трех километров кабеля в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

С апреля 2020 по ноябрь 2021 года 42-летний житель Индустриального района промышлял кражами интернет-кабеля, из-за чего пострадали сотни абонентов. Мужчина пробирался на крыши многоэтажек, где обрезал провода, а после - сдавал их в пункты приема вторсырья. За полтора года он успел украсть около трех километров кабеля.

- Полицейские провели масштабную оперативную работу и задержали безработного подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи смогли подтвердить причастность задержанного к 32 кражам кабеля. Ущерб для компании-провайдера составил больше 200 тысяч рублей. Обвинительное заключение по статьям «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» было передано в суд, который приговорил хабаровчанина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

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