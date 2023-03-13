Больше 2,5 тысячи электронных проездных к месту лечения оформили жители Хабаровского края

Больше 2,5 тысяч электронных проездных к месту лечения оформили жители Хабаровского края Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Хабаровского края и ЕАО в прошлом году получили больше 2,5 тысячи электронных билетов до места лечения. По данным регионального отделения СФР, льготники оформили 2507 проездных. Из этого числа 1637 отправились в санаторий, 870 человек поехали до места оказания высокотехнологичной медпомощи.

- Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. Благодаря ему получение проездных заметно упрощается, - рассказали в отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Информация о пассажире передается в транспортную компанию автоматически после посещения клиентской службы. В итоге льготник может оформить билет через интернет, не выходя из дома.

Для оформления проездного необходима регистрация на сайте РЖД. При выборе нужного маршрута, вагона, даты и места сервис предложит приобрести льготный билет, и тогда нужно указать номер электронного талона, данные СНИЛС и паспорта.

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