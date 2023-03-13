Помощь от администрации получили больше 1600 мобилизованных Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжают помогать участникам спецоперации и их семьям. Об этой работе рассказала Ольга Мильчакова, заммэра Хабаровска по социальным вопросам.

- Родители 372 детей освобождены от оплаты детского сада, 257 ребят питаются в школах бесплатно. Единовременную выплату в 20 тысяч рублей получили 115 детей. Организованы бесплатные дополнительные услуги в муниципальных учреждениях для 98 детей, 21 ребенок в первоочередном порядке получил место в детском саду, - рассказала Ольга Мильчакова.

С 35 семьями работают специалисты городских центров помощи: 20 женам помогает психолог, шесть женщин посещают семейные клубы, шесть - детские клубы. В группы кратковременного пребывания ходят три ребенка. Муниципальные учреждения допобразования помогают получить бесплатное обучение 134 детям.

Продолжается работа и по заполнению социальных паспортов мобилизованных. По данным на 10 марта, в правительство направили 1265 документов. Каждый день на горячую линию поступает по два-три звонка. Специалисты помогли 697 звонившим семьям. Неравнодушные хабаровчане продолжают собирать гуманитарную помощь. С начала СВО люди принесли на склады центров работы с населением больше 600 килограммов необходимых для солдат вещей.

Единовременную выплату на покупку топлива в 10 тысяч рублей получили 34 семьи, живущие в домах с печками. В этом году на поддержку мобилизованным направили 13,3 миллиона рублей.

Напомним, в Хабаровске военные и их семьи освобождаются от платы за детские сады, школьников обеспечивают бесплатным горячим питанием. Также они могут на каникулах бесплатно пойти в пришкольный лагерь. Детям до 18 лет, окончившим школу города, обучающимся дома или не посещающим детсад, положена единовременная выплата в 20 тысяч рублей.

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