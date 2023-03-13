Два автомобиля разбились на трассе «Солнечный-Ола» на Колыме Фото: ГИБДД по Магаданской области

Днем 13 марта сотрудники ДПС получили сообщение об аварии на 13-м километре трассы Солнечный - Ола. На месте они установили, что «Тойота Саксид», за рулем которой находился 31-летний мужчина, выехала на встречку и врезалась в «Ленд Крузер» под управлением 58-летнего мужчины.

- В аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты Саксид». Они получили травмы и были доставлены в Магаданскую областную больницу, - рассказали в ГИБДД по Магаданской области.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной дороге, из-за чего машину занесло на встречную полосу.

Колымчан призывают быть внимательными на дороге, не переоценивать свои возможности и выбирать манеру вождения в соответствии с погодными условиями.

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